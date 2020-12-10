Эксперты определили, почему россияне не могут питаться здоровой пищей

https://static.news.ru/photo/5c0fd350-3b34-11eb-8b60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты ЦСП «Платформа» провели исследование, показавшее желание россиян питаться экологически чистыми и здоровыми продуктами и одновременно неспособность граждан перейти на такой формат питания из-за целого ряда факторов, среди которых есть недочёты со стороны производителей и продавцов.

Как пишут «Известия», большинство граждан заинтересованы в правильном питании, но не могут на него перейти не по своей вине. Среди основных причин — отсутствие специальной и единой для всех здоровых продуктов маркировки. По идее, именно маркировка должна подсказывать потребителям, что перед ними продукт без химических добавок или органического происхождения.

Примечательно, что платить за такие продукты больше готовы 62% россиян, свидетельствует исследование «Платформы».

Покупатели при этом не уверены в том, что на этикетке указана правдивая информация о продукте. К тому же, как установили авторы исследования, люди путаются в терминах, введены в заблуждение множеством вариантов оформления упаковки, а также отсутствием контроля данных, которые сообщает о своём товаре производитель.

Как сообщал NEWS.ru, врач-диетолог Сеченовского университета Наталья Пугачёва рассказала, что самым важным при подборе правильного рациона является составление разнообразного меню. Она выступила за крупы, включая полбу или булгур, и призвала не злоупотреблять продуктами с холестерином, в частности салом.