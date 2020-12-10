Эксперты определили, почему россияне не могут питаться здоровой пищей

Специалисты ЦСП «Платформа» провели исследование, показавшее желание россиян питаться экологически чистыми и здоровыми продуктами и одновременно неспособность граждан перейти на такой формат питания из-за целого ряда факторов, среди которых есть недочёты со стороны производителей и продавцов.
Как
Примечательно, что платить за такие продукты больше готовы 62% россиян, свидетельствует исследование «Платформы».
Покупатели при этом не уверены в том, что на этикетке указана правдивая информация о продукте. К тому же, как установили авторы исследования, люди путаются в терминах, введены в заблуждение множеством вариантов оформления упаковки, а также отсутствием контроля данных, которые сообщает о своём товаре производитель.
Как сообщал NEWS.ru, врач-диетолог Сеченовского университета Наталья Пугачёва рассказала, что самым важным при подборе правильного рациона является составление разнообразного меню. Она выступила за крупы, включая полбу или булгур, и призвала не злоупотреблять продуктами с холестерином, в частности салом.