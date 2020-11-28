Диетолог назвала правила выбора продуктов для правильного питания

https://static.news.ru/photo/a96c60b4-317a-11eb-b15b-fa163e074e61_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Самым важным при подборе правильного рациона является составление разнообразного меню. Из-за этого ограничиваться одним-двумя сортами в каждой группе продуктов нельзя. Так считает врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачёва.

Крупа – это не только гречка или рис. Это и разные виды пшеницы – цельная, дробленая, полба, кускус, булгур, – сказала диетолог РЕН ТВ.

Пугачёва предостерегла и от регулярного потребления продуктов с высоким уровнем холестерина и масла. Она утверждает, что пара кусочков сала в месяц пойдут на пользу, а вот есть по два таких бутерброда каждое утро очень вредно.

При этом потреблять в пищу обезжиренные продукты тоже не полезно для здоровья. Это может привести к потере витаминов и жирорастворимых.

Для разнообразия в правильный рацион можно включить специи и напитки с олифенольными соединениями с антиоксидантными свойствами.

Много подобных веществ обнаружено в специях и напитках, таких как чай, кофе, какао. Красный и черный перец, куркума, имбирь, пряные травы – они могут и должны быть включены в рацион, с оговоркой на сопутствующие заболевания, – отметила Пугачёва.

Диетологи также советуют питаться продуктами с большим содержанием антиоксидантов, чтобы предотвратить развитие онкологии. Врач-диетолог из ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова рассказала ранее, какая еда подходит для такой профилактики. По её словам, стоит обратить внимание на продукты с высоким содержанием витаминов C и E, а также бета-каротина.

Учёные также перечислили продукты, которые помогают побороть COVID-19, сообщал NEWS.ru.