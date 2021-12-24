Рязанский священник осудил Артемия Лебедева за слова о мощах

Секретарь епархиального совета Рязанской митрополии Дмитрий Фетисов раскритиковал Артемия Лебедева, отозвавшегося о церковных святых как об «обычных алкашах и разной степени крупности начальстве», информирует «МК в Рязани». По мнению священнослужителя, назвавшего дизайнера приговором российской элите, если оставлять такие высказывания без внимания, то через несколько лет в обществе не останется здравомыслящих людей.

Речь здесь идет даже не об оскорблении чувств верующих, а об элементарном уважении к людям. Разве можно представить, чтобы, к примеру, в Великобритании спустили с рук оскорбляющие комментарии в адрес королевы, а в США осквернили бы память Бенджамина Франклина, обозвав его нецензурно в соцсетях? — написал Фетисов.

Под раздачу также попал тиктокер и звезда шоу «Ледниковый период» Даня Милохин, популярность которого доказывает, что в стране «многое поставлено вверх дном», сетует священнослужитель.

Молодежным лицом известного банка становится гражданин, явно пропагандирующий употребление наркотиков. Кто у нас принимает решения по таким контрактам? Чем они руководствуются при этом? Сложно сказать. Но явно не любовью к Родине.

В заключение священник обратился к правительству Рязанской области, которое ранее заказало разработку логотипа для региона, призывая их разорвать контракт со студией Лебедева.

Оскорбительная для священника запись была выложена Лебедевым 17 декабря в Telegram. СК уже объявил, что начал проверку высказывания блогера и может привлечь его к ответственности по статье 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».