Милохин станцует с Медведевой в новом сезоне «Ледникового периода»

Знаменитый TikTok-блогер Даня Милохин будет выступать в паре с чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой в новом сезоне проекта Первого канала «Ледниковый период». В роли ведущих шоу выступят Алексей Ягудин и Алина Загитова.

На льду я провожу по три часа каждый день и уже даже не мёрзну. Мне кажется, я теперь катаюсь не хуже Жени Медведевой. За себя совсем не переживаю, но вот чего очень боюсь — так это уронить девушку, — признался Милохин.



Медведева, в свою очередь, более скептически относится к талантам блогера, отмечая, что в парное катание пошла «ради эксперимента».

Илья Авербух предложил сыграть Китти в его шоу «Анна Каренина» в паре с Александром Энбертом. <...> Своего партнёра в «Ледниковом периоде» Даню Милохина мне пока тяжело оценивать. Я знаю, что у Дани есть опыт игры в хоккей, наверное, это плюс, — отметила Медведева.



Ранее продюсер «Ледникового периода» и фигурист Илья Авербух признался, что очень хотел бы объединить в рамках проекта двух «великих» фигуристок: Алину Загитову и Евгению Медведеву.