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13 июля 2025 в 09:00

Рулетики из баклажанов на мангале — вкуснятина, которую ты не ожидал

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если хотите приготовить сочные и ароматные рулетики из баклажанов с мясным фаршем на мангале, этот рецепт — для вас. Блюдо отлично дополняется острым томатным соусом, свежей зеленью и специями. Попробуйте и убедитесь сами!

Ингредиенты

  • Баклажаны — 2 шт.
  • Мясной фарш — 200 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Паприка — 1 ст. л.
  • Зелень (укроп, кинза, петрушка) — по вкусу
  • Соль и перец — по вкусу
  • Растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Нарежьте лук и зелень мелко, можно с помощью блендера.
  2. Добавьте их в фарш, посолите, поперчите и добавьте паприку. Хорошо перемешайте.
  3. Баклажаны нарежьте длинными слайсами. Посолите с обеих сторон и оставьте на несколько минут, чтобы они стали мягкими. Затем промокните влагу салфеткой.
  4. На край каждого баклажанного слайса выложите немного фарша и сверните рулетиком. У вас должно получиться примерно 8 рулетиков.
  5. Нанизайте рулетики на шампуры, обязательно захватывая кончики, чтобы они не раскрутились при жарке.
  6. Смажьте рулетики растительным маслом и жарьте на умеренно горячих углях, регулярно переворачивая шампуры. При необходимости смазывайте маслом в процессе.
  7. Жарьте до золотистой и аппетитной корочки со всех сторон.

Готовые рулетики из баклажанов на мангале подавайте с любимыми соусами и свежей зеленью. Приятного аппетита!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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