Рулетики из баклажанов на мангале — вкуснятина, которую ты не ожидал

Если хотите приготовить сочные и ароматные рулетики из баклажанов с мясным фаршем на мангале, этот рецепт — для вас. Блюдо отлично дополняется острым томатным соусом, свежей зеленью и специями. Попробуйте и убедитесь сами!
Ингредиенты
- Баклажаны — 2 шт.
- Мясной фарш — 200 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Паприка — 1 ст. л.
- Зелень (укроп, кинза, петрушка) — по вкусу
- Соль и перец — по вкусу
- Растительное масло — 1 ст. л.
Приготовление
- Нарежьте лук и зелень мелко, можно с помощью блендера.
- Добавьте их в фарш, посолите, поперчите и добавьте паприку. Хорошо перемешайте.
- Баклажаны нарежьте длинными слайсами. Посолите с обеих сторон и оставьте на несколько минут, чтобы они стали мягкими. Затем промокните влагу салфеткой.
- На край каждого баклажанного слайса выложите немного фарша и сверните рулетиком. У вас должно получиться примерно 8 рулетиков.
- Нанизайте рулетики на шампуры, обязательно захватывая кончики, чтобы они не раскрутились при жарке.
- Смажьте рулетики растительным маслом и жарьте на умеренно горячих углях, регулярно переворачивая шампуры. При необходимости смазывайте маслом в процессе.
- Жарьте до золотистой и аппетитной корочки со всех сторон.
Готовые рулетики из баклажанов на мангале подавайте с любимыми соусами и свежей зеленью. Приятного аппетита!
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