Рулетики из баклажанов на мангале — вкуснятина, которую ты не ожидал

Рулетики из баклажанов на мангале — вкуснятина, которую ты не ожидал

Если хотите приготовить сочные и ароматные рулетики из баклажанов с мясным фаршем на мангале, этот рецепт — для вас. Блюдо отлично дополняется острым томатным соусом, свежей зеленью и специями. Попробуйте и убедитесь сами!

Ингредиенты

Баклажаны — 2 шт.

Мясной фарш — 200 г

Лук репчатый — 1 шт.

Паприка — 1 ст. л.

Зелень (укроп, кинза, петрушка) — по вкусу

Соль и перец — по вкусу

Растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление

Нарежьте лук и зелень мелко, можно с помощью блендера. Добавьте их в фарш, посолите, поперчите и добавьте паприку. Хорошо перемешайте. Баклажаны нарежьте длинными слайсами. Посолите с обеих сторон и оставьте на несколько минут, чтобы они стали мягкими. Затем промокните влагу салфеткой. На край каждого баклажанного слайса выложите немного фарша и сверните рулетиком. У вас должно получиться примерно 8 рулетиков. Нанизайте рулетики на шампуры, обязательно захватывая кончики, чтобы они не раскрутились при жарке. Смажьте рулетики растительным маслом и жарьте на умеренно горячих углях, регулярно переворачивая шампуры. При необходимости смазывайте маслом в процессе. Жарьте до золотистой и аппетитной корочки со всех сторон.

Готовые рулетики из баклажанов на мангале подавайте с любимыми соусами и свежей зеленью. Приятного аппетита!

Ищете простую, но эффектную заготовку на зиму? Маринованная морковь с чесноком — идеальный вариант! Она выручит, если осталась морковь «некондиция» — кривая, мелкая или слишком крупная.