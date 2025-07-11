Рулет-милашка: крабовые палочки и морковка — праздник в каждом кусочке

Люблю простые и вкусные закуски, которые не требуют много времени, но всегда радуют гостей и домочадцев. Этот мягкий рулет из лаваша с крабовыми палочками и пикантной морковью — именно такой вариант, отличный и для праздника, и для будней.

Для рулета понадобятся: 2 лаваша, 200 г крабовых палочек, 150 г корейской моркови и 140 г творожного сыра (лучше с морским вкусом, но можно и обычный).

Лаваш промазываю творожным сыром, укладываю крабовые палочки, снова смазываю сыром, накрываю вторым лавашом. На него выкладываю морковь вместе с соком, аккуратно сворачиваю рулет и отправляю в холодильник на пару часов. Нарезаю острым ножом на порции, можно добавить майонезный соус — и наслаждаюсь вкусной и сочной закуской! Пробуйте, всегда выходит отлично!

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