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29 июля 2025 в 09:30

Рулет из лаваша с фаршем и кабачком — просто и вкусно! Быстрый рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рулет из лаваша с фаршем и кабачком — просто и вкусно! Этот аппетитный рулет сочетает нежную мясную начинку, сырную тягучесть и сочность кабачка. Идеальное блюдо для ужина или фуршета — готовится быстро, а результат впечатляет!

Ингредиенты

  • Куриный фарш — 300 г
  • Свиной фарш — 300 г
  • Кабачок (молодой) — 1 шт. (около 200 г)
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Лаваш тонкий — 2 листа
  • Сыр твёрдый — 200 г
  • Кунжут — 2 ст. л.
  • Соль, перец, специи (паприка, сушёный чеснок) — по вкусу

Приготовление

  1. Начинка. Лук мелко нарежьте, кабачок натрите на крупной тёрке и отожмите лишний сок. Смешайте оба вида фарша, лук, кабачок, яйцо, соль и специи.
  2. Сборка. Разложите лист лаваша, равномерно распределите фаршевую начинку. Посыпьте натёртым сыром, оставив 2 см по краям. Накройте вторым листом лаваша, слегка прижмите.
  3. Запекание. Аккуратно сверните рулет, швом вниз. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом. Выпекайте при 190°C 25–30 минут до золотистой корочки.

Ранее мы готовили быстрый лаваш «Капустная бабка» с фаршем! Самый простецкий, но любимый.

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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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