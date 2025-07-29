Рулет из лаваша с фаршем и кабачком — просто и вкусно! Быстрый рецепт

Рулет из лаваша с фаршем и кабачком — просто и вкусно! Быстрый рецепт

Рулет из лаваша с фаршем и кабачком — просто и вкусно! Этот аппетитный рулет сочетает нежную мясную начинку, сырную тягучесть и сочность кабачка. Идеальное блюдо для ужина или фуршета — готовится быстро, а результат впечатляет!

Ингредиенты

Куриный фарш — 300 г

Свиной фарш — 300 г

Кабачок (молодой) — 1 шт. (около 200 г)

Лук репчатый — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Лаваш тонкий — 2 листа

Сыр твёрдый — 200 г

Кунжут — 2 ст. л.

Соль, перец, специи (паприка, сушёный чеснок) — по вкусу

Приготовление

Начинка. Лук мелко нарежьте, кабачок натрите на крупной тёрке и отожмите лишний сок. Смешайте оба вида фарша, лук, кабачок, яйцо, соль и специи. Сборка. Разложите лист лаваша, равномерно распределите фаршевую начинку. Посыпьте натёртым сыром, оставив 2 см по краям. Накройте вторым листом лаваша, слегка прижмите. Запекание. Аккуратно сверните рулет, швом вниз. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом. Выпекайте при 190°C 25–30 минут до золотистой корочки.

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