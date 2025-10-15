Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 10:12

Рубленые котлеты готовлю только так — добавляю два овоща для яркости, сочности и вкуса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти котлеты я начал готовить, когда искал способ добавить больше овощей в рацион. Меня поразило, как брокколи и перец делают обычные куриные котлеты сочными и яркими. Теперь это мое любимое блюдо для ужина — полезное, красивое и очень вкусное.

Для приготовления мне нужно: 500 г куриного филе, 100 г брокколи, 100 г красного перца, 100 г сыра, 2 яйца, 2 столовые ложки майонеза, 3–4 столовые ложки муки, соль и специи по вкусу. Куриное филе и сыр нарезаю небольшими кубиками. Брокколи и перец мелко шинкую.

В глубокой миске смешиваю все ингредиенты, кроме масла и муки. Добавляю муку постепенно, чтобы фарш получился достаточно густым. Формирую котлеты руками, слегка обваливаю их в муке. Разогреваю на сковороде растительное масло и обжариваю котлеты с двух сторон до золотистой корочки под крышкой на среднем огне. Подаю горячими с овощным салатом или картофельным пюре.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

