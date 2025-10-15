Солнечная запеканка для пасмурной осени — этот десерт собирает за столом всю семью

Солнечная запеканка для пасмурной осени — этот десерт собирает за столом всю семью

Эту запеканку я полюбил за ее нежность и солнечный цвет, который поднимает настроение даже в самый пасмурный день. Меня покорило гармоничное сочетание сладкой тыквы и нежного творога. Теперь это мой любимый осенний десерт, который одинаково нравится и детям, и взрослым.

Для тыквенного слоя мне нужно: 400 г тыквы, 50 г сметаны, 2 яйца, 50 г сахара, 2 столовые ложки манки, чайная ложка апельсиновой цедры и щепотка соли. Тыкву натираю на терке или измельчаю в блендере. Смешиваю с остальными ингредиентами и оставляю на 10 минут, чтобы манка набухла.

Для творожного слоя: 400 г мягкого творога, 2 яйца, 100 г сметаны, 50 г сахара, 2 столовые ложки манки, чайная ложка ванильного сахара и щепотка соли. Все тщательно перемешиваю до однородности. В форму для запекания выкладываю сначала творожный слой, затем тыквенный. Разравниваю и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. Даю запеканке полностью остыть в форме.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.