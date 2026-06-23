Рубиновый цвет и шелковая текстура: этот соус я теперь лью на все мясо

Рубиновый цвет и шелковая текстура: этот соус я теперь лью на все мясо

Не ожидал, что кислая ягода и острый имбирь могут так подружиться. Но эта заправка — чистый шедевр.

Ингредиенты

Красная смородина — 300 г, имбирь — 20 г, гречишный мед — 1 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала обрываю ягоды с веточек, мою их и даю обсохнуть на бумажных полотенцах — это важно, чтобы заправка не была водянистой. Тем временем чищу корень имбиря и тру на мелкой терке. Смородину вместе с имбирем отправляю в блендер и пробиваю до жидкого пюре.

Теперь надо протереть это пюре через сито, чтобы текстура стала гладкой и шелковистой. Затем добавляю мед, соль и перец, взбиваю венчиком минут пять, пока масса не станет однородной. Все, заправка готова: смело лей на салат с курицей или мясом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Заправка получилась густой, шелковой, цвета рубина — я сразу понял, что это любовь. Ложка так и просилась в рот, пока я наливал ее на курицу. Мой совет: не жалейте имбиря, он дает ту самую искру, и храните заправку в холодильнике до трех дней, она только настаивается и становится круче.