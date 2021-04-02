РПЦ призвала запретить суррогатное материнство

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В России необходимо полностью запретить суррогатное материнство. Об этом заявили в комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства при патриархе РПЦ.

Будучи обеспокоены тем, что проблемы, связанные с судьбой и жизнью множества детей, до сих пор остаются нерешёнными, члены патриаршей комиссии ещё раз призывают как можно скорее рассмотреть вопрос о возможности полного запрета суррогатного материнства в России и в экстренном порядке принять законодательные меры, направленные на прекращение тяжких злоупотреблений, которые с ним связаны, — цитирует сообщение РИА Новости.

В комиссии предлагается в первую очередь запретить коммерческое суррогатное материнство. В частности, использование этой услуги иностранцами, одинокими мужчинами и женщинами, а также рекламу суррогатного материнства, в том числе в Интернете.

При этом в РПЦ приветствовали усилия депутатов Госдумы по решению проблемы. Однако в комиссии выразили удивление разработкой альтернативного законопроекта, который не только поощряет суррогатное материнство для иностранных граждан, но и «расширяет понятие заказчика до лиц без гражданства».

Также члены комиссии считают, что применяемый в новом законопроекте термин «партнёры» вместо «родители» и «семья» — оскорбителен, а сам документ противоречит Божьим заповедям, принципам государственной политики и обычной нравственности.

Как писал NEWS.ru, законопроект о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России одобрен профильными комитетами Государственной думы. Документ направили в правительство, проинформировала член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова.