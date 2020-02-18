https://static.news.ru/photo/a5ca6de2-5224-11ea-8cc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Kavashkin/Global Look Press

В Московской патриархии считают, что российское государство могло бы начать признание браков, заключенных в церкви. Тем более в какой-то степени такая практика предусмотрена в Семейном кодексе (СК).

Так, заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов) напомнил, что согласно статье 169.7 СК, государством признаётся брак, заключённый «по религиозным обрядам на оккупированных территориях, входивших в состав СССР в период Великой Отечественной войны, до восстановления на этих территориях органов записи актов гражданского состояния».

Следовательно, продолжил он, «нет теоретических юридических препятствий к тому, чтобы признать за венчанием силу законного с точки зрения государства брака», и, соответственно, приходские метрики признать актами гражданского состояния.

В пользу этого периодически раздаются голоса. Полагал, что за этим ничего не стоит, кроме ностальгии по синодальному (дореволюционному) периоду. Ан вот оказывается как. Другое дело: зачем нам (Церкви) нужна такая «радость» с сопутствующей бюрократической нагрузкой? — рассуждает Тутунов в своём Telegram-канале.

Ранее протоиерей Димитрий Смирнов назвал гражданских жён бесплатными проститутками. По его словам, женщины «сами не понимают», что такое брак, а мужчины, живущие в гражданском браке, якобы не считают женщин за жён. Позднее священнослужитель отказался извиняться за свои слова, так как уверен, что сказал абсолютную правду, поскольку с сожительницами «обращаются как с мусором».

Несмотря на устоявшееся в обществе понимание гражданского брака как отношений без регистрации в ЗАГСе, с точки зрения религии так называются семьи, которые оформили свои отношения официально, но не венчались в церкви. Отношения без штампа в паспорте правильнее считать сожительством, подчёркивают оппоненты священника. Они уверены, что, говоря именно о гражданском браке, Димитрий Смирнов не мог забыть о столь важном, с точки зрения Церкви, нюансе. Таким образом, истинный посыл его слов может быть иным.

В Русской православной церкви тем временем заявили, что протоиерей не преследовал цель оскорбить женщин. Таким образом, отметили там, отец Димитрий пытался привлечь внимание к безответственности мужчин, писал NEWS.ru.