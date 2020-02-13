https://static.news.ru/photo/d2179c82-4e53-11ea-9815-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Русская православная церковь и Министерство здравоохранения РФ напомнили медикам, что бездомные — это тоже люди, которые имеют право получать необходимую медицинскую помощь.

Соответствующую памятку синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению направил в регионы.

Как рассказала представитель РПЦ Ирина Мешкова, зачастую бездомные, попадая в медицинские учреждения, не получают необходимую помощь. Также отмечается, что срок пребывания бездомных в больницах определяется стандартами медицинской помощи, а отсутствие регистрации не может быть основанием для отказа в оформлении и выдаче полиса ОМС, пишет РИА Новости.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Тимирязевский районный суд принял решение об удовлетворении жалобы бездомного мужчины на сеть столичных клубов Paris Life. Организация должна выплатить истцу 111 381 рубль. Бездомный в 2017–2018 годах купил два безлимитных абонемента в круглосуточные фитнес-центры. Однако спустя две недели оба заведения отказали в оказании услуг.