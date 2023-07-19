«Рожайте не для государства»: Собчак осудила слова Мурашко о материнстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая и блогер Ксения Собчак осудила слова министра здравоохранения Михаила Мурашко, назвавшего порочной практикой желание женщин откладывать рождение детей. Она посчитала неприемлемым предложение вводить в норму рождение первого ребенка до 25 лет. Женщина «рожает не для государства», сообщила блогер в своем Telegram-канале «Собчак».

Дорогие, не ведитесь на подобные речи, стройте карьеру, самореализуйтесь и рожайте тогда, когда вы к этому готовы. Сохраните напоминалку — вы рожаете для себя, а не для государства, — написала Собчак.

Телеведущая рассказала, что в возрасте 20 с небольшим она много работала: посещала мероприятия, знакомилась с новыми людьми и не думала становиться матерью. Она родила в 35 лет.

Все пришло в нужное время, в нужном возрасте, в нужном понимании себя. Я стала мамой в 35. Сейчас я могу сказать, что нет ничего круче. Я вообще всегда думала, что материнство — это только про «отдавать», но как же многому оно учит и как много дает в ответ, — считает Собчак.

Ранее Мурашко назвал порочной практикой желание женщин откладывать рождение детей. По его словам, это может привести к различным проблемам, среди которых бесплодие и невынашивание плода.

Ранее Минздрав России выступил за ограничение продажи препаратов для абортов. При этом процесс перевода препаратов для прерывания беременности на количественный учет необходимо завершить в 2023 году, отметили в ведомстве. В Минздраве подчеркнули, что оборот данных средств в медицинских и фармацевтических организациях должен жестко контролироваться.