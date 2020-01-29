Глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к Росавиации с просьбой рекомендовать авиакомпаниям вернуть туроператорам деньги за отменённые рейсы в Китай.
Согласно письму, направленному руководителю Росавиации Александру Нерадько, предложение касается билетов, выкупленных с датой вылета начиная с 24 января.
Ранее NEWS.ru писал, что директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко оценил решение российских туроператоров приостановить приём туристических групп из Китая. По его словам, приостановка приёма грозит последствиями для въездного туризма.
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