Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Киргизии и России нашли человека, распространявшего с территории России ложную информацию о вспышке коронавируса в центральноазиатской республике. Нарушителем оказался уроженец Ноокатского района Ошской области.

Гражданин республики работал в Московской области упаковщиком на складе, передаёт ТАСС. Он размещал в Интернете провокационные материалы и прикреплял к ним скачанные из интернета изображения, якобы подтверждающие информацию. Представители киргизского...