Ростехнадзор назвал основные версии аварии на ТЭЦ в Норильске

https://static.news.ru/photo/b8882b60-0de3-11eb-a01c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Норникель/vk.com

Руководитель Енисейского управления Ростехнадзора Андрей Ходосевич озвучил основные версии причин разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в мае этого года. В качестве одной из версий рассматривается воздействие климата.

Другими версиями, как отметил Ходосевич, являются недостатки проектирования, а также нарушения при строительстве и эксплуатации, передаёт ТАСС.

Первая — недостатки проектирования, вызвавшие неправильное распределение нагрузки на свайный фундамент. Второе — нарушение при выполнении строительно-монтажных работ <...>, третье — климатическое воздействие, — сказал руководитель регионального управления Ростехнадзора.

Как сообщал NEWS.ru, в Росприроднадзоре ранее раскрыли информацию о том, как производился расчёт ущерба от разлива дизельного топлива на электростанции НТЭК под Норильском.

Росприроднадзор подал иск в суд на компанию «Норникель». Ведомство требует выплатить штраф в размере около 148 млрд рублей. В мае 2020 года на одном из топливных хранилищ НТЭК произошла авария — из-за деформации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн дизельного топлива.