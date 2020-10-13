Ростехнадзор назвал основные версии аварии на ТЭЦ в Норильске

Руководитель Енисейского управления Ростехнадзора Андрей Ходосевич озвучил основные версии причин разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в мае этого года. В качестве одной из версий рассматривается воздействие климата.
Другими версиями, как отметил Ходосевич, являются недостатки проектирования, а также нарушения при строительстве и эксплуатации,
Первая — недостатки проектирования, вызвавшие неправильное распределение нагрузки на свайный фундамент. Второе — нарушение при выполнении строительно-монтажных работ <...>, третье — климатическое воздействие, — сказал руководитель регионального управления Ростехнадзора.
Как сообщал NEWS.ru, в Росприроднадзоре ранее раскрыли информацию о том, как производился расчёт ущерба от разлива дизельного топлива на электростанции НТЭК под Норильском.
Росприроднадзор подал иск в суд на компанию «Норникель». Ведомство требует выплатить штраф в размере около 148 млрд рублей. В мае 2020 года на одном из топливных хранилищ НТЭК произошла авария — из-за деформации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн дизельного топлива.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен