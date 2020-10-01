Росприроднадзор обосновал оценку ущерба от разлива топлива под Норильском

https://static.news.ru/photo/03071410-047c-11eb-8210-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norilsk Nickel Press Service/Global Look Press

В Росприроднадзоре раскрыли информацию, как производился расчёт ущерба от разлива дизельного топлива на электростанции НТЭК под Норильском.

Принцип оценки ущерба в 147,8 млрд рублей был раскрыт в иске ведомства к компании, сообщает РБК со ссылкой на копию документа, подлинность которого подтвердил знакомый с ситуацией источник.

Согласно иску, большая часть ущерба связана с загрязнением водных объектов, на него приходится 147,05 млрд рублей. В оставшиеся 740 млн рублей оценивается вред, причинённый почве.

Росприроднадзор отмечает, что при аварии в реки Амбарная и Далдыкан, а также в озеро Пясино попало более 90% вытекшего из хранилища топлива. Размер компенсации рассчитывался на основании методики по измерению вреда для водных объектов, утверждённой Министерством природы в 2009 году.

Компания «Норникель», материнская компания НТЭК, ранее сообщала, что не согласна с оценкой ущерба от аварии на электростанции в 147,8 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, Росприроднадзор подал иск в суд на компанию «Норникель». Ведомство требует выплатить штраф в размере около 148 млрд рублей. В мае 2020 года на одном из топливных хранилищ НТЭК произошла авария — из-за деформации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн дизельного топлива. Его большая часть попала в реки Амбарную и Далдыкан, в результате чего в районе ввели режим ЧС, всё ещё ведутся работы по ликвидации последствий аварии. При этом «Норникель» не согласился с этой суммой ущерба. В компании заявили, что ведомством была неверно применена методика его оценки.