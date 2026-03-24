Россыпь цветов все лето до осени: что за сирийская роза, сколько растет и какой мороз переносит

Сирийская роза, которая цветет все лето и почти не требует ухода: гибискус сирийский легко становится главным украшением участка. Пышный куст с крупными цветами выглядит эффектно и при этом остается одним из самых неприхотливых декоративных растений.

С начала лета и до поздней осени куст покрывается крупными цветками — розовыми, сиреневыми, белыми или насыщенно-алыми. Они раскрываются каждый день заново, поэтому создается ощущение непрерывного цветения.

Эксперты отмечают, что гибискус сирийский хорошо переносит морозы до -25−30 °C (в зависимости от сорта) и подходит для выращивания в средней полосе. Молодые растения желательно укрывать на зиму, а взрослые кусты уже достаточно устойчивы и зимуют без проблем. Живет такой кустарник долго — в среднем 20–30 лет, при этом практически не болеет и редко поражается вредителями.

Чтобы цветение было максимально обильным, весной рекомендуется обрезать часть прошлогодних побегов. Бутоны формируются на молодых ветках, и такая обрезка стимулирует появление новых цветущих побегов.

Интересный факт: каждый цветок гибискуса живет всего один день, но благодаря постоянному образованию новых бутонов куст выглядит цветущим непрерывно на протяжении всего сезона.

