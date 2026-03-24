На шпротах — прошлый век: эта намазка нежнее и вкуснее любых паштетов: нужны яйца и плавленый сыр

Беру банку тунца, пару яиц и плавленый сыр — и готовлю намазку «Завтрак у моря», которая исчезает со стола быстрее, чем я успеваю разложить хлеб.

Получается невероятно нежная, кремовая масса с легкой текстурой: вкус тунца чувствуется, но нет выраженного рыбного оттенка, скорее напоминает изысканное мясное суфле. Яйца придают сытность, а плавленый сыр делает консистенцию идеально гладкой и пластичной.

Для приготовления вам понадобится: банка консервированного тунца (в собственном соку или масле), 2 яйца вареных, 3 столовые ложки мягкого плавленого сыра (из ванночки), соль и перец по вкусу, зелень для украшения. С тунца слейте жидкость, переложите рыбу в глубокую миску и разомните вилкой до состояния мелких волокон. Яйца нарежьте мелкими кубиками или натрите на терке.

Добавьте яйца к тунцу, туда же положите плавленый сыр. Все тщательно перемешайте до однородной массы. При необходимости посолите и поперчите. Подавайте намазку на подсушенном хлебе, в тарталетках или в креманке, украсив рубленой петрушкой или укропом. Этот перекус готовится за 5 минут, а выглядит как блюдо из дорогого кафе.

