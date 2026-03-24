На шпротах — прошлый век: эта намазка нежнее и вкуснее любых паштетов: нужны яйца и плавленый сыр

Беру банку тунца, пару яиц и плавленый сыр — и готовлю намазку «Завтрак у моря», которая исчезает со стола быстрее, чем я успеваю разложить хлеб.

Получается невероятно нежная, кремовая масса с легкой текстурой: вкус тунца чувствуется, но нет выраженного рыбного оттенка, скорее напоминает изысканное мясное суфле. Яйца придают сытность, а плавленый сыр делает консистенцию идеально гладкой и пластичной.

Для приготовления вам понадобится: банка консервированного тунца (в собственном соку или масле), 2 яйца вареных, 3 столовые ложки мягкого плавленого сыра (из ванночки), соль и перец по вкусу, зелень для украшения. С тунца слейте жидкость, переложите рыбу в глубокую миску и разомните вилкой до состояния мелких волокон. Яйца нарежьте мелкими кубиками или натрите на терке.

Добавьте яйца к тунцу, туда же положите плавленый сыр. Все тщательно перемешайте до однородной массы. При необходимости посолите и поперчите. Подавайте намазку на подсушенном хлебе, в тарталетках или в креманке, украсив рубленой петрушкой или укропом. Этот перекус готовится за 5 минут, а выглядит как блюдо из дорогого кафе.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Читайте также
Свекла вырастет сладкой, как варенье, без пустот и сухих пятен. Один пшик на землю — и корнеплоды удивляют нежностью
Общество
Свекла вырастет сладкой, как варенье, без пустот и сухих пятен. Один пшик на землю — и корнеплоды удивляют нежностью
Так рыбный суп готовят в Италии — не уха, а портал в Средиземноморье. Бархатная текстура и невероятный аромат
Общество
Так рыбный суп готовят в Италии — не уха, а портал в Средиземноморье. Бархатная текстура и невероятный аромат
Чтобы не получить «кирпич», добавьте в творожную запеканку кукурузный крахмал. Проверенный рецепт на 3 пачки творога
Общество
Чтобы не получить «кирпич», добавьте в творожную запеканку кукурузный крахмал. Проверенный рецепт на 3 пачки творога
На шпротах — прошлый век: эта намазка из крабовых палочек нежнее и вкуснее любой покупной
Общество
На шпротах — прошлый век: эта намазка из крабовых палочек нежнее и вкуснее любой покупной
Быстрая закуска к чаю или супу: творожная паста с пикантным вкусом
Семья и жизнь
Быстрая закуска к чаю или супу: творожная паста с пикантным вкусом
Мария Левицкая
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

