https://static.news.ru/photo/d95a6356-4e3c-11ea-9ec5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Несовершеннолетние девушки вступают в брак в десять раз чаще своих сверстников-юношей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Однако это справедливо для 16- и 17-летних. В более раннем возрасте разрыв и вовсе огромен. Так, в 2018 году замуж вышли 128 девочек в возрасте до 16 лет. Среди юношей того же возраста связать себя семейными узами решили только трое. Данные по 2019 году будут обнародованы ближе к лету.

Более того, девушки и по достижении совершеннолетия идут под венец чаще, чем парни, пишет «Ридус». Статистика почти выравнивается лишь к 25 годам. Число браков в возрасте 25–29 лет среди женщин составляет 233,27 тысячи, а среди мужчин — 270,26 тысячи.

Зато после 40 лет женщины всё реже регистрируют свои отношения официально, а мужчины, напротив, начинают жениться активнее. Так, начиная с 40 и до 59 лет представители сильного поля обзаводятся семьёй в среднем на 30% чаще, чем дамы той же возрастной категории.

После 60 лет создать официальную семью решаются 23,31 тысячи мужчин и только 13,78 тысячи женщин.

При этом, как ранее сообщал NEWS.ru, абсолютным рекордсменом по количеству официально зарегистрированных браков среди других регионов России стала Москва. При этом в столице наблюдается снижение количества разводов.