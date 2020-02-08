https://static.news.ru/photo/225338a4-4be9-11ea-809d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области второй год подряд фиксируется самая низкая рождаемость. Так, в 2019 году на 1000 человек населения родилось 7,3 ребёнка.

Об этом пишет «Ридус» со ссылкой на данные Ростата. Второе место заняла Мордовия (7,5). Третье место с самой низкой рождаемостью разделили Смоленская, Тамбовская и Тульская области. Там на каждые 1000 человек приходится по 7,6 родившихся.

В список также попали Ивановская (7,9), Пензенская (7,9), Орловская (8,1), Владимирская (8,2) и Саратовская (8,3) области.

В 2018 году Ленинградская область также была лидером рейтинга по самой низкой рождаемости среди российских регионов (7,6).

Ранее министр здравоохранения страны Вероника Скворцова рассказала, что в России хватит мощности действующих роддомов в случае увеличения рождаемости после введения дополнительных выплат на детей, сообщал NEWS.ru.