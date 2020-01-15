https://static.news.ru/photo/0cda4ffa-37ab-11ea-a0bd-fa163e074e61_660.jpg Вероника Скворцова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мощности действующих в России роддомов хватит в случае увеличения рождаемости после введения дополнительных выплат на детей. Об этом заявила министр здравоохранения страны Вероника Скворцова.

Мощности хватит. Запас очень большой. Можно 40-50% дополнительно добавить мест в родильные дома, — цитирует ТАСС руководителя ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин в ходе выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию выразил недовольство уровнем рождаемости. По его словам, в стране проживают почти 147 млн человек, однако сейчас начался напряжённый демографический период. Он подчеркнул, что «демографическая ловушка» 90-х оказалась хуже, чем в годы войны. Глава государства также заявил, что в 2024 году коэффициент рождаемости в России должен достичь 1,7 вместо нынешних 1,5.

Кроме того, Путин заявил, что власти продлят программу материнского капитала до 2026 года. Впервые с 2020-го пособия получат семьи при рождении первенца. Маткапитал будет составлять 466 616 рублей. За второго ребёнка — 616 617 рублей. Также он призвал предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет. Пособиями обеспечат семьи, доходы которых составляют не более одного прожиточного минимума на человека.