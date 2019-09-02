Федеральная служба государственной статистики (Росстат) предполагает, что к 2020 году население России может незначительно вырасти.
Как сообщили «
«Низкий» прогноз предполагает, что к ноябрю 2020 года в России будут жить около 146,6 миллиона человек. Точный результат станет известен в ходе Всероссийской переписи населения, намеченной на октябрь 2020 года.
Ранее News.ru писал, что Росстат объявил открытый аукцион на проведение информационной кампании и популяризации Всероссийской переписи населения в 2020 году. В числе прочего, ведомство заказало юмористический скетч на ТВ на тему переписи.