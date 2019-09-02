https://static.news.ru/photo/c6f9aeb0-cd86-11e9-a32f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) предполагает, что к 2020 году население России может незначительно вырасти.

Как сообщили « Известиям » в пресс-службе ведомства, согласно так называемому «высокому» прогнозу, к ноябрю 2020 года в России будут жить чуть больше 147 миллионов человек. В эту цифру входят не только граждане РФ, но и иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в России. По данным Росстата, на 1 июля 2019 года население РФ составило 146,8 миллиона человек.

«Низкий» прогноз предполагает, что к ноябрю 2020 года в России будут жить около 146,6 миллиона человек. Точный результат станет известен в ходе Всероссийской переписи населения, намеченной на октябрь 2020 года.

Ранее News.ru писал, что Росстат объявил открытый аукцион на проведение информационной кампании и популяризации Всероссийской переписи населения в 2020 году. В числе прочего, ведомство заказало юмористический скетч на ТВ на тему переписи.