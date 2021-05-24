Россиянку неприятно удивили цены на отдых на Кипре

https://static.news.ru/photo/77967c6a-bd06-11eb-891a-96000091f725_660.jpg Кипр Фото: pixabay

Россиянка решила отправиться в путешествие на Кипр, не покупая тур у тураператора. Она самостоятельно спланировала поездку и выяснила, что это намного дороже, чем организованный туризм. Своими впечатлениями девушка поделилась платформе «Яндекс.Дзен».

Самостоятельно будет немного дороже. Ну, и если вы абсолютно не можете и не хотите заниматься поиском отеля или квартиры, оформлением всех документов и анкет, то лучше найдите себе хорошего менеджера, - посоветовала она.

Только билеты в обе стороны обошлись россиянке в 29,5 тысячи рублей, ещё 4,2 тысячи в сутки она отдавала за апартаменты. Но эта сумма не включала счёт за электричество и уборку. За это она заплатила по выселению 70 евро или около 6,2 тысяч рублей.

Помимо жилья и самолёта девушка арендовала автомобиль по 10 евро в сутки (900 рублей) и около 60 тысяч потратила на личные расходы.

Путешественница призналась, что и раньше бывала на Кипре и цены на продукты там практически не изменились, а вот перекусы в ресторанах, проживание и экскурсии теперь стоят намного дороже.

Зато на территории России у туристов появится возможность пожаловаться на слишком высокие цены в отеле. Ростуризм для этого запустил специальную форму на сайте «контрольтуризм.рф»