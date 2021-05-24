Туристам в России разрешат ябедничать на отели за высокие цены

На слишком высокие цены в отеле можно будет пожаловаться. Ростуризм для этого запустил специальную форму на сайте «контрольтуризм.рф», пишут «Известия».
Кроме того, россияне смогут оставить отзывы при завышенной стоимости на авиабилеты, нажаловаться на авиакомпанию из-за задержки рейса, на гостиницу — за отмену брони и даже на экологию в конкретном районе курорта.
Специалисты Ростуризма пообещали быстро реагировать на подобные обращения. Однако эксперты, опрошенные изданием, не уверены, что у ведомства получится оперативно решать проблемы туристов.
Ценообразование — естественно-регулируемый спросом процесс. Более того, отсутствуют рычаги давления на отели, — отметил в беседе с изданием генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.
В целом эксперты считают инициативу правильной, потому что из-за закрытых границ на курортах ожидается большой наплыв российских туристов. Однако они отмечают, что платформу Ростуризма нужно масштабировать, популяризовать и для качества реализации подключить её к центру управления регионами.
Россияне в полтора раза чаще стали покупать жильё в курортных городах. Количество сделок с недвижимостью на курортах России с начала года увеличилось в полтора раза. Наибольший объём покупок жилья зафиксирован в Краснодарском крае, Карелии и Калининградской области.