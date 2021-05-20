Россияне в полтора раза чаще стали покупать жильё в курортных городах

https://static.news.ru/photo/3dfafcd8-ba0e-11eb-a1a7-96000091f725_660.jpg Сочи Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Количество сделок с недвижимостью на курортах России с начала года увеличилось в полтора раза. Наибольший объём покупок жилья зафиксирован в Краснодарском крае, Карелии и Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные экосистемы недвижимости ВТБ «Метр квадратный».

Общий объём сделок вырос в 1,5 раза, лидерами стали Краснодарский край, Карелия и Калининградская область. Одним из факторов роста спроса стала доступная ипотека. Летом аналитики также прогнозируют увеличение числа сделок в 1,5 раза, — говорится в аналитическом отчёте.

Самое недорогое жильё среди туристических регионов зафиксировано в Ставропольском крае (около 2,3 млн рублей за объект недвижимости), самое дорогое — в Калининградской области (4,2 млн рублей).

По росту числа выданных ипотечных кредитов в первом квартале лидировал Краснодарский край (рост в 1,5 раза). Как отмечают аналитики, особую инвестиционную привлекательность в этом регионе уже приобрёл Сириус — наукоград и самостоятельный городской округ вблизи Сочи.

Ранее сообщалось, что самые высокие средние ставки по ипотеке в I квартале 2021 года зафиксированы в Чечне, Севастополе и Туве. В целом в Крыму ипотеку можно взять под 7,61%, а, например, в Ингушетии — 7,62%. Средневзвешенная ставка по ипотеке в столице превысила показатель по России — 7,46%, в Московской области — 7,36%, в Санкт-Петербурге средняя ставка по ипотеке, наоборот, оказалась ниже среднероссийского уровня и достигла 7,22%, а в Ленобласти — 7,18%.

Больше всего ипотечных кредитов в марте текущего года было выдано в Москве (13,2 тысячи), Подмосковье (10,2 тысячи) и Санкт-Петербурге (8,4 тысячи).