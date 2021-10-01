Россиянка попыталась добиться уголовного дела на мужа ради убежища в США

Сотрудники Следственного комитета задержали жительницу Брянска, которую обвинили в попытке дачи взятки следователю. По информации СК, она хотела за деньги получить фейковые документы об уголовном деле против её мужа. Таким образом женщина планировала получить для мужчины политическое убежище в Соединённых Штатах, сообщается на сайте ведомства.

По версии силовиков, жительница Брянска заплатила следователю 30 тысяч рублей за изготовление фиктивных документов, которые подтвердили бы, что на мужа завели дело о преступлении «против основ конституционного строя РФ и безопасности государства». Это должно было предоставить ему преференции при обращении за убежищем.

Женщине предъявили обвинение. Следователи хотят добиться для неё домашнего ареста. За попытку дачи взятки ей грозит лишение свободы до восьми лет со штрафом до тридцатикратной суммы взятки.

Ранее в Санкт-Петербурге бывшие сотрудники Росгвардии Никита Лаврентьев и Александр Бойков были осуждены за то, что подбросили наркотики 16-летнему школьнику, а затем вымогали деньги, предлагая «замять дело». Красногвардейский суд города приговорил их к шести и четырём годам колонии общего режима.