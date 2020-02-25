https://static.news.ru/photo/b53828d2-57bf-11ea-b377-fa163e074e61_660.jpg Зоя Ангаренова Фото: angarazoya/instagram.com

Жительнице Улан-Удэ Зое Ангареновой в 2019 году диагностировали рак III степени. 32-летняя девушка в ожидании очередного курса лучевой терапии придумала нестандартный способ лечения — она переехала в деревню, где собирается снять автобиографический фильм. Ангаренова рассчитывает, что в процессе съёмок её организм «перезагрузится» и болезнь отпустит.

Историю девушки приводит «МК в Бурятии». Ангаренова собиралась переехать из столицы республики в зимовье в Окинском районе, однако не смогла найти там жильё. Тогда девушке помог глава Тункинского района Иван Альхеев и предложил обосноваться в улусе Хойто-Гол, где проживают около 500 человек. Хозяин одного из местных домов в своё отсутствие разрешил Ангареновой воспользоваться жилищем.

Девушка планирует пожить в Хойто-Голе несколько месяцев, а после этого отправится в пеший поход. В настоящий момент она обустраивается на новом месте.

Здесь хорошо. Я ложусь рано, встаю ещё раньше. Целыми днями ношу воду, таскаю дрова, потихоньку обустраиваюсь. Первые пару дней было холодно, так как дом долго стоял без хозяев. Сейчас начинаю его согревать. Соседи хорошие, — рассказала Ангаренова.

Девушка уже приступила к съёмкам своего фильма, но признаётся, что пока сняла «немного», так как вынуждена экономить заряд камеры — в её жилище нет электричества.

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