Россиянина заочно осудили за вступление в «Азов» Россиянина Кроролёва заочно поговорили к девяти годам за участие в батальоне «Азов»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Россиянина Антона Королёва заочно приговорили к девяти годам колонии общего режима за вступление в «Азов», сообщает Telegram-канал «SHOT». Он осужден сразу по двум статьям: «Наемничество» и «Публичные призывы к экстремизму».

Сейчас Королёв скрывается от российского суда, он объявлен в международный розыск, — говорится в сообщении.

В Следственном комитете России отметили, что, Королёв, «преследуя цели материального обогащения», уехал на Украину ещё осенью 2014 года. Там он прошёл спецподготовку на базе батальона: научился обращаться с оружием и взрывчаткой.

В 2015 году перебежчик начал участвовать уже непосредственно в боевых действиях против сил ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону арестовали местного жителя, который намеревался вступить в украинский нацбатальон. Кроме того, он оказался создателем ряда сообществ в соцсети «ВКонтакте», в которых героизировались нацистские преступники из числа казаков. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

В конце июня сотрудниками ФСБ был задержан 28-летний житель Казани, который собирался отправиться на Украину и вступить там в ряды нацбатальона. Его арестовали и возбудили дело о покушении на участие в незаконном вооруженном формировании.