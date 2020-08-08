Россиянин зарубил топором мешавшего ему спать соседа

https://static.news.ru/photo/45ed8246-da42-11ea-8f75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Домодедово произошло жестокое убийство местного жителя. Неизвестный зарубил топором мужчину.

Как сообщает Telegram-канал «112», полиция установила, что убийство совершил сосед жертвы. Свой поступок он объяснил тем, что тот «шумел по ночам» и мешал ему спать. Отмечается, что погибший работал специалистом по техническому обслуживанию лифтов.

Как писал NEWS.ru, в Выборгском районе 27 июля нашли туловище женщины без головы, рук и ног. Погибшей было 23 года, её супругу — 28 лет. На днях пара отпраздновала годовщину свадьбы — два года.

По версии следствия, пара поссорилась и мужчина в ходе конфликта ударил супругу по голове топором как минимум три раза. После этого подозреваемый отрубил голову, верхние и нижние конечности супруги и спрятал их в чемодане. Туловище девушки было выброшено из окна квартиры.