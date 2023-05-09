Пьяный россиянин придавил насмерть двухмесячную дочь во сне В Ленобласти пьяный отец придавил насмерть двухмесячную дочь во сне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленобласти 35-летний местный житель случайно убил двухмесячную дочь, задавив ее во сне, сообщает телеканал РЕН ТВ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.

Мужчина, находившийся в состоянии опьянения, был разбужен ночью плачем дочери. Чтобы успокоить ее, он взял девочку из кроватки и уложил рядом с собой. Во сне он придавил ребенка рукой.

Утром мать девочки обнаружила, что та не дышит. Проснувшийся мужчина попытался оказать ребенку первую помощь, но спасти его не сумел.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга убила троих своих детей в возрасте пяти месяцев, 10 и 15 лет. Женщина сочла, что в них «вселились бесы».

В Китае отец-одиночка зарубил 13-летнего сына самурайским мечом. Перед этим мужчина посетил родительское собрание в школе, где ему рассказали о плохой успеваемости сына. Вернувшись домой, он начал укорять подростка в лени, а затем нанес удар мечом. В ходе расследования было установлено, что погибший ребенок подвергался избиениям неоднократно. Суд приговорил его родителя к 12 годам тюрьмы.