В Китае отец убил сына самурайским мечом из-за плохих оценок В Китае отец-одиночка убил 13-летнего сына самурайским мечом из-за плохих оценок в школе

Фото: Stefano Guidi/Global Look Press

Самурайский меч

В Китае отец-одиночка убил 13-летнего сына самурайским мечом. По информации издания South China Morning Post, причиной стали плохие оценки в школе.

Отец-одиночка на юго-западе Китая получил 12 лет тюрьмы за то, что случайно зарезал своего сына-подростка после того, как попытка мотивировать мальчика усерднее учиться провалилась, — говорится в материале.

Все началось с того, что Ян Цзюньмин посетил собрание с учителем своего сына. Там ему сообщили о плохой успеваемости. Вернувшись домой мужчина обвинил сына в том, что он «слишком ленив и недостаточно усердно учится». После этого отец взял японский самурайский меч и нанес удар.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что у мальчика были другие, более давние травмы, свидетельствующие о том, что перед смертью его несколько раз избивали. Это происшествие вызвало широкую дискуссию в Китае.

Ранее Новосибирский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы местного жителя за жестокое убийство. Он избил своего семилетнего пасынка, после чего ребенок скончался. В избиении принимала участие мать погибшего, она проведет в колонии 14 лет.

Ранее в городе Луге Ленинградской области мать обнаружила в кровати своего новорожденного сына без признаков жизни. Погибшему младенцу был месяц, он спал вместе с женщиной в одной постели. Судмедэксперты установили, что причиной гибели младенца стала компрессионная асфиксия, мальчику сдавило грудь и живот. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Женщина находится под подпиской о невыезде.