Житель Новосибирска признал вину частично и получил пожизненное Жителю Новосибирска дали пожизненный срок за жестокое убийство ребенка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новосибирский областной суд приговорил местного жителя к пожизненному лишению свободы после жестокого избиения семилетнего пасынка, из-за которого тот умер, сообщает региональное управление Следственного комитета. Мать ребенка, принимавшая участие в избиении, получила 14 лет колонии. Мужчина признал вину «не в полном объеме», женщина ее не признала.

По версии следствия, родители, будучи пьяными, нанесли ребенку 55 ударов руками и ногами.

Убийство произошло в марте 2021 года поселке Кудряшовский Новосибирской области. По данным следствия, родители с 2017 года систематически избивали ребенка предметами кухонной утвари и ремнем. Кроме этого, они постоянно распивали спиртные напитки дома.

Как рассказали РИА Новости в прокуратуре региона, женщина тратила все детское пособие на алкоголь, а ребенка практически не кормила. В марте 2021 года она потребовала, чтобы сын сам прочел книгу, он не отреагировал, и мать вместе с сожителем до смерти избила его.

Мать и отчим ребенка распивали спиртные напитки, после этого в воспитательных целях нанесли не менее 55 ударов ногами и руками по различным частям тела малолетнего, от полученных повреждений ребенок скончался на месте. В ходе следствия вину в инкриминируемых преступных деяниях женщина не признала, мужчина признал не в полном объеме, — сообщили в СК.

Ранее СКР возбудил уголовное дело в связи с гибелью двухлетнего ребенка в Киришском районе Ленинградской области. В убийстве подозревается его отец. Согласно предварительным данным, отец ребенка нанес ему удары ножом, находясь дома, после чего ранил себя самого. Затем мужчина обратился к сотрудникам полиции и те доставили его вместе с ребенком в медучреждение. Медики констатировали смерть несовершеннолетнего, а его отца поместили в реанимацию.