СКР возбудил уголовное дело после убийства ребенка в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СКР возбудил уголовное дело в связи с гибелью двухлетнего ребенка в Киришском районе Ленинградской области. В убийстве подозревается его отец, сообщается на сайте следственного управления ведомства по региону.

По факту обнаружения в медицинском учреждении тела ребенка 2020 года рождения с ножевыми ранениями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего), — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, отец ребенка нанес ему удары ножом, находясь дома, после чего ранил себя самого. Затем мужчина обратился к сотрудникам полиции и те доставили его вместе с ребенком в медучреждение. Медики констатировали смерть несовершеннолетнего, а его отца поместили в реанимацию.

Следователи выясняют причины и обстоятельства преступления, а также занимаются установлением круга лиц, которые могут быть к нему причастны.

Ранее сообщалось, что жителя села в Волгоградской области заподозрили в убийстве двухлетней дочери. Предполагается, что он мог забить ребенка до смерти, раздраженные его плачем. По словам соседей, мужчина ранее был судим за нанесение увечий средней тяжести.