В Ленобласти мать удушила грудного ребенка во сне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Луга Ленинградской области мать обнаружила тело новорожденного сына в кровати, сообщают «Невские новости». По предварительной информации, погибшему младенцу был месяц, он спал вместе с женщиной в одной кровати.

Судмедэксперты установили, что причиной гибели новорожденного стала компрессионная асфиксия, мальчику сдавило грудь и живот. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Женщина находится под подпиской о невыезде.

14 января житель Ленинградской области зарезал своего двухлетнего ребенка. Уточняется, что младенец скончался на месте. По факту произошедшего ведется проверка.

До этого в Екатеринбурге мать убила троих детей, посчитав, что в них «вселились бесы». Позже выяснилось, что в момент совершения преступления она была под действием наркотических веществ. Свою вину женщина признала частично.