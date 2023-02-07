Россиянина заставили платить за рассказы о штрафе Жителю Читы выписали два новых штрафа по дискредитации ВС РФ за рассказы о первом

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Центральный районный суд Читы выписал два новых штрафа жителю города Ивану Лосеву за рассказы о первом, об этом мужчина сообщил изданию «Медиазона» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). В декабре суд признал его виновным в дискредитации ВС РФ после пересказа сна с президентом Украины Владимиром Зеленским и назначил штраф в 30 тысяч рублей. Позднее мужчина рассказал о нем в интервью изданию BBC и телеканалу «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Теперь он должен заплатить еще два штрафа по 35 тысяч рублей.

По словам Лосева, полиция составила на него протоколы после доносов.

На меня написали два доноса две разные женщины: одна из Приморья, другая вроде из Читы. Одной не понравился мой эфир на «Дожде». Другой не понравилось видео от BBC в моей ленте, — заявил мужчина.

Как ранее рассказывал Лосев, его более резкие публикации о военной операции на Украине и мобилизации в России во внимание не приняли, но вот описание сна вместе с рядом других постов указано в справке сотрудника ФСБ. По словам мужчины, заявление на него написал старший лейтенант УФСБ по Забайкальскому краю, который давно следил за его поведением в соцсетях.

Ранее Октябрьский районный суд Рязани оштрафовал 34-летнего гражданина Украины, который в продуктовом магазине в ходе ссоры с персоналом сказал «Я за Бандеру» и сделал ряд заявлений, дискредитирующих ВС РФ. Как сообщила «Медиазона», сумма штрафа составила 15 тысяч рублей.