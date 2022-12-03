Жителя Читы обвинили в дискредитации ВС России после сна с Зеленским

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На жителя Читы Ивана Лосева составили административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России после его публичного рассказа о сне с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Telegram-канал Astra. Как рассказал сам мужчина, его более резкие публикации о военной операции на Украине и мобилизации в России во внимание не приняли, но вот описание сна вместе с рядом других постов указано в справке сотрудника ФСБ.

В соцсетях он описал, как во сне его мобилизовали, а затем взяли в плен к ВСУ, где президент Украины вспомнил сторис Лосева в Instagram (деятельность в РФ запрещена) и помиловал.

Позднее эти материалы и были приобщены к делу. По мнению Лосева, заявление на него написал старший лейтенант УФСБ по Забайкальскому краю, который давно следил за его поведением в соцсетях.

Какой-то фээсбэшник из Забайкальского края — это почти 400 км от моего города — меня обнаружил. Он следил за мной в Instagram чуть ли не с мая, и на полном серьезе переписывал то, как я описываю свой сон, — рассказал мужчина.

По его мнению, такие действия только сильнее дискредитируют армию России.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что на главного редактора издания SotaVision Евгения Доможирова завели уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил РФ. По информации канала, поводом для начала уголовного преследования стали посты в личном Telegram-канале политика, в которых он критиковал президента России Владимира Путина, российскую власть и военную операцию на Украине.