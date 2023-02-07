В Рязани оштрафовали украинца, сказавшего в магазине «Я за Бандеру»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Октябрьский районный суд Рязани оштрафовал 34-летнего гражданина Украины, который в продуктовом магазине в ходе ссоры с персоналом сказал «Я за Бандеру» и сделал ряд заявлений, расцененных как дискредитация ВС РФ, сообщается на сайте суда. Как сообщила «Медиазона» (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов), сумма штрафа составила 15 тысяч рублей.

Судом установлено, что гражданин Б., находясь в продуктовом магазине, в ходе общения с персоналом, используя нецензурные выражения, сказал: «Я за Бандеру», а также, что «Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, убивают мирных граждан Украины», — говорится в сообщении суда.

По мнению инстанции, мужчина совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, участвующих в специальной военной операции на территории Украины в целях защиты интересов РФ и ее граждан.

Ранее сообщалось, что жительницу Рязанской области могут привлечь к ответственности за дискредитацию российской армии из-за надписи, сделанной ею в туалете торгового центра. 44-летняя женщина нанесла на стену кабинки надпись о президенте России Владимире Путине и вооруженных силах страны. Ей грозит штраф до 50 тысяч рублей.