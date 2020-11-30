Россияне вернулись к «карантинному» принципу покупок в магазинах

https://static.news.ru/photo/829689cc-332f-11eb-902a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне вновь стали тратить деньги по тому же принципу, который наблюдался весной, когда страна из-за пандемии коронавируса ушла на самоизоляцию. В первую очередь на еду и лекарства, расходы граждан на товары первой необходимости увеличились.

В то же время траты на непродовольственные товары и услуги сокращаются, сообщает MK.ru со ссылкой на данные аналитиков Банка России. Те в свою очередь опираются на динамику оперативных индикаторов в первые три недели ноября.

В случае дальнейшего ввода ограничений и перевода сотрудников предприятий на удалённую работу потребительский спрос продолжит снижение, предупредили эксперты.

Они отметили, что он стабилизировался на низких уровнях, а это означает, что потребитель находится в экономической «спячке». Реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году сократились на 4,3% в годовом выражении. При этом расходы на конечное потребление домохозяйств за десять месяцев снизились почти на 9,8%.

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, пандемия коронавируса не привела к снижению затрат людей на празднование Нового года. Россияне в среднем израсходуют на праздник 18,3 тысячи рублей, что на 300 рублей больше, чем год назад.