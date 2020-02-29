https://static.news.ru/photo/dd1f8700-5b70-11ea-8189-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Россияне за последние десять лет стали реже жениться, хотя в 2019 году количество браков выросло по сравнению с 2018 годом. Таковы данные Росстата.

Больше всего браков в прошлом году было заключено в Санкт-Петербурге: там на тысячу человек пришлось 8,7 брака. Лидируют по количеству браков Севастополь (8,4), Камчатка (7,7), Приморский край (7,3), Иркутская область (7,3).

Меньше всего браков было зарегистрировано в Ингушетии (3,9), Ленинградской области (4,1), Дагестане (4,5), Северной Осетии (4,5). В среднем по России заключалось в прошлом году 6,3 брака. В 2018 году — 6,2.

В 2008 году в России заключалось 8,4 брака на тысячу человек. Снижение специалисты связали с тем, что сейчас в брак вступает малочисленное поколение 90-х.

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