Степашин ответил на инициативу разрешить вступление в брак с 16 лет Экс-премьер Степашин раскритиковал идею разрешить браки с 16 лет в России

Экс-премьер России Сергей Степашин раскритиковал идею разрешить браки с 16 лет. В беседе с РИА Новости он отметил, что это еще детский возраст, в котором девочкам еще хочется «поиграться», а мальчикам – «похулиганить».

Не надо этого делать. Ну в 16 лет, даже если случилось счастье или беда, и девочка забеременела, это отдельная история на самом деле. Но в 16 лет ребенок еще, ну что он соображает, какая там семья. Еще и поиграться хочется девочке в куклы, мальчишке похулиганить с рогаткой или с футбольным мячиком, – объяснил Степашин.

По его словам, семью должен содержать глава семейства. Если семья не самодостаточна, то это «семейка», считает бывший премьер-министр. Степашин также не поддержал инициативу о раздельном обучении мальчиков и девочек в школах.

С инициативой снизить возраст вступления в брак в России с 18 до 16 лет выступил депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Кроме того, он призвал выплачивать по миллиону рублей за заключение брака до 25 лет. Политик считает, что реальные меры поддержки должны стать дополнением к пропаганде традиционных ценностей.