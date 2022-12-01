Россияне стали проводить больше времени в соцсети «ВКонтакте»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне проводят во «ВКонтакте» больше времени, чем в популярном мессенджере WhatsApp и TikTok. Согласно данным Mediascope, с января по октябрь 2022 года среднее время нахождения российских пользователей в VK увеличилось с 16,5 минуты до 19,5 минуты в сутки, что является самым высоким показателем среди соцсетей и мессенджеров в России.

Данные Mediascope учитывают все население России старше 12 лет, а не только интернет-пользователей — конкретно они проводили во «ВКонтакте» в среднем 45,8 минуты в сутки. Помимо того, в октябре в соцсети опубликовали рекордное в России количество записей — более 472 млн. Уточняется, что каждое третье сообщение из всех соцмедиа в России публикуется именно VK.

Фото: Пресс-служба Вконтакте

Социальная сеть «ВКонтакте» ранее подвела итоги третьего квартала 2022 года — за этот период ее выручка выросла на 34%. Сообщается, что месячная аудитория VK выросла на 6,9% и составила рекордные 76,9 млн пользователей. Также в компании рассказали, что в июле сразу в трех городах (Москва, Санкт-Петербург и Сириус) прошел самый масштабный в истории VK Fest, который посетили 175 тысяч человек, а онлайн-трансляцию посмотрели 23 млн зрителей.

До этого «ВКонтакте» рассказала о значительном росте заработка авторов благодаря инструментам монетизации. В III квартале 2022 года выручка сообществ, использующих VK Donut, партнерские программы или монетизацию видео, выросла на 88%. Количество созданных сообществ VK за тот же период увеличилось на 28%, а просмотров ленты стало больше на 45%.