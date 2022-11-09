В VK рассказали о росте заработков использующих монетизацию авторов «ВКонтакте»: заработок подключенных к VK Donut сообществ увеличился на 88%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» рассказала о значительном росте заработка авторов благодаря инструментам монетизации. В третьем квартале 2022 года выручка сообществ, использующих VK Donut, партнерские программы или монетизацию видео, выросла на 88%. Количество созданных сообществ ВК за тот же период увеличилось на 28%, а просмотров ленты стало больше на 45%.

Платформа VK Donut позволяет монетизировать контент с помощью ежемесячной подписки, в которой могут задействоваться эксклюзивные материалы, ранний доступ к новинкам, закрытым конкурсам, встречам и акциям. В течение третьего квартала 2022 года благодаря использованию этого сервиса авторы VK заработали 126 млн рублей, что в три раза больше, чем за аналогичный период год назад. Количество сообществ, которые используют платформу, увеличилось в 1,5 раза, а подписчиков, которые перечисляют средства через VK Donut, стало больше в два раза.

В «VK Видео» ранее подвели итоги первого года работы: среднесуточное количество просмотров на платформе увеличилось на 40% и достигло 2,41 млрд, а активная аудитория составила более 55 млн пользователей. За первый год существования платформы в качестве отдельного сервиса зафиксирован устойчивый рост интереса к ней со стороны зрителей, авторов и правообладателей.