В «VK Видео» подвели итоги первого года работы «VK Видео»: активная аудитория платформы за год составила 55 млн пользователей

Фото: Пресс-служба Вконтакте

В «VK Видео» подвели итоги первого года работы: среднесуточное количество просмотров на платформе увеличилось на 40% и достигло 2,41 млрд, а активная аудитория составила более 55 млн пользователей. За первый год существования платформы в качестве отдельного сервиса зафиксирован устойчивый рост интереса к ней со стороны зрителей, авторов и правообладателей.

За первый год существования VK Видео как отдельного сервиса мы добились действительно фантастических результатов по росту аудитории и активности пользователей. Мы продолжим развивать платформу, делать ее еще удобнее для зрителей и авторов. Увеличиваем отчисления авторам за монетизацию, работаем над системой выплат и стремимся привлекать на платформу ещё больше контента, — заявила CEO «Вконтакте» и «VK Видео» Марина Краснова.

Фото: Пресс-служба ВКонтакте

За прошедший год на платформу были загружено сотни миллионов роликов, также выросла библиотека профессионального контента: на платформе представлено около 100 тысяч фильмов, шоу и сериалов от более чем 130 правообладателей

К программе видеомонетизации за год подключились более 14 тысяч сообществ, за последний квартал их количество выросло на 300%. Благодаря росту активности пользователей, улучшения рекомендательных алгоритмов и работы с рекламодателями выплаты авторам видео за последние полгода выросли более чем в 2,3 раза.

Социальная сеть «ВКонтакте» ранее представила новый режим «Личное пространство», который позволит на время ограничить круг общения, оперативно оградить себя от нежелательных собеседников и отдохнуть от лишнего внимания. Функция создана, чтобы помогать пользователям в защите личного пространства, противодействии буллингу, формировании комфортной и дружелюбной среды.