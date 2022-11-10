«Вконтакте» подвели итоги III квартала 2022 года VK: по итогам III квартала 2022 года выручка соцсети выросла на 34%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Социальная сеть «Вконтакте» подвела итоги третьего квартала 2022 года — за этот период ее выручка выросла на 34%. Сообщается, что месячная аудитория VK выросла на 6,9% и составила рекордные 76,9 млн пользователей. Также в компании рассказали, что в июле сразу в трех городах (Москва, Санкт-Петербург и Сириус) прошел самый масштабный в истории VK Fest, который посетили 175 тысяч человек, а онлайн-трансляцию посмотрели 23 млн зрителя.

Во «Вконтакте» также сообщили, что за третий квартал 2022 года число подтверждённых запросов на добавление в друзья повысилось на 34% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя дневная аудитория соцсети увеличилась до 49,4 млн пользователей. По данным Mediascope, месячный охват VK в сентябре составил 85% российской интернет-аудитории, причём 54% посещали социальную сеть ежедневно.

Фото: Пресс-служба Вконтакте

Соцсеть «ВКонтакте» ранее рассказала о значительном росте заработка авторов благодаря инструментам монетизации. В III квартале 2022 года выручка сообществ, использующих VK Donut, партнерские программы или монетизацию видео выросла на 88%. Количество созданных сообществ ВК за тот же период увеличилось на 28%, а просмотров ленты стало больше на 45%.