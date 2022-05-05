Россияне стали экономить на отпусках

Ради экономии россияне начали отказывать себе в отпуске и походах в кафе, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Зарплата.ру». Отмечается, что урезали расходы этой весной 80% россиян, причем 44% граждан стремятся экономить буквально на всём.

Так, расходы на поездки в отпуск сократили 13% опрошенных. От походов в кафе и рестораны отказались 12% респондентов, а 9% экономят на продуктах. Причинами экономии назвали рост цен (61%), нехватку средств (8%) и проблемы с зарплатой (6%). Треть участников исследования сократила расходы на 10-20%, почти пятая часть респондентов (21%) — на 5-10%. Уменьшить расходы на 20-30% пришлось 8% опрошенных, а ещё 31% участников не считали снижения расходов.

Опрос проводился с 28 апреля по 3 мая, его участниками стали 1720 граждан России в возрасте от 18 лет.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева заявила, что в период отпусков и летних каникул крайне важно поддерживать граждан, которые проработали весь год и намереваются уйти в отпуск. Она подчеркнула, что это особенно касается тех семей, в которых есть дети, однако конкретных мер по поддержке не назвала.