В период отпусков и летних каникул крайне важно поддерживать граждан, которые проработали весь год и намереваются уйти в отпуск, заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. Она подчеркнула, что это особенно касается тех семей, в которых есть дети, пишет «Радио 1».
Наступает период отпусков, летних каникул, и сейчас очень важно поддержать граждан, чтобы они не чувствовали себя в какой-то подвешенной ситуации и, поработав в течение года, могли нормально отдохнуть, в том числе с детьми. Люди, которые работают и растят детей, тоже нуждаются в поддержке, даже если у них всё хорошо по сравнению с теми же пенсионерами, — отметила Цунаева.
По её мнению, крайне важно усилить поддержку детского отдыха.
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