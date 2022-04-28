В Госдуме предложили поддерживать отправляющихся в отпуск россиян

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В период отпусков и летних каникул крайне важно поддерживать граждан, которые проработали весь год и намереваются уйти в отпуск, заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. Она подчеркнула, что это особенно касается тех семей, в которых есть дети, пишет «Радио 1».

Наступает период отпусков, летних каникул, и сейчас очень важно поддержать граждан, чтобы они не чувствовали себя в какой-то подвешенной ситуации и, поработав в течение года, могли нормально отдохнуть, в том числе с детьми. Люди, которые работают и растят детей, тоже нуждаются в поддержке, даже если у них всё хорошо по сравнению с теми же пенсионерами, — отметила Цунаева.

По её мнению, крайне важно усилить поддержку детского отдыха.

Ранее NEWS.ru дал советы россиянам по отдыху на майские праздники. Им посоветовали хорошо выспаться, съездить на дачу, попробовать себя в рыбалке или устроить пикник с друзьями.