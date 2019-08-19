https://static.news.ru/photo/58eef482-c27a-11e9-aacd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

С 1 января 2020 года в силу вступит закон «О государственной регистрации транспортных средств». Проект был внесён в Государственную думу в 2009 году и принят в августе 2018 года.

Теперь водители смогут регистрировать свои автомобили в салонах без похода в ГИБДД в случае, если у компании будет разрешение на такую деятельность.

При этом осмотр машины и составление документов доверят дилеру, а процессом регистрации и присвоения государственного номера будут заниматься в ГИБДД.

Кроме того, автовладелец сможет зарегистрировать транспортное средство в любом месте на территории страны, но получит номер с кодом региона, в котором он прописан, сообщает « Профиль ».

Как ранее писал News.ru, введение обновлённых автомобильных номеров перенесено на 2020 год, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.