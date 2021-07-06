Россияне с ВИЧ пожаловались Мурашко на отказ в вакцинации

Россияне, заражённые ВИЧ, пожаловались министру здравоохранения Михаилу Мурашко, что им отказывают при попытке пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо фонда «Спид.Центр».

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции фонд помощи людям, живущим с ВИЧ, «Спид.Центр» регистрирует случаи дискриминации людей с ВИЧ при вакцинации, — говорится в письме.

Сотрудники фонда отметили, что на сайтах некоторых медицинских организаций говорится, что ВИЧ якобы является противопоказанием для прививки. Авторы письма просят Минздрав выпустить разъяснения о том, что отказ в вакцинации незаконен.

По информации фонда, только в июне из 700 пациентов с таким статусом 30 отказано в вакцинации. Активистка движения «Пациентский контроль» Юлия Верещагина рассказала, что такие случаи встречаются. Она заметила, что одного из пациентов обязали принести справку от врача-инфекциониста, а из-за этого человек потерял время.

Ранее сообщалось, что каждый десятый россиянин заявил о намерении уволиться, если работодатель будет настаивать на обязательной прививке от коронавируса.