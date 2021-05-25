Россияне рассказали, сколько готовы потратить на летний отдых в 2021 году

https://static.news.ru/photo/ba249b62-bd5a-11eb-81ac-96000091f725_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россияне отложили на летний отдых в 2021 году порядка 40 тысяч рублей. Об этом рассказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМа Кирилл Родин, сообщает РИА Новости.

Согласно опросу ВЦИОМа, в 2021 году россияне стали откладывать на летний отпуск меньше сбережений, чем в 2020 году: 40 тысяч против 49,5 тысячи рублей, пишет агентство.

Также эксперт отметил, что информированность россиян о государственной программе туристического кешбэка выросла. В 2021 году о ней знают около 31% граждан, тогда как в 2020-м показатель равнялся 19%.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил продлить программу по возвращению 20% трат россиян на путешествия внутри страны.

По условиям программы туристического кешбэка россияне могут вернуть 20% от затраченной на путешествие по России суммы, но не более 20 тысяч рублей. Для этого его продолжительность должна составить не менее двух ночей, поездку при этом необходимо оплатить картой «Мир».